POL-PDNR: Kirchen - Sachbeschädigung an einem Pkw

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 11.10.2022, in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:30 Uhr hatte eine 61-jährige Fahrerin ihren Pkw KIA auf einem Parkplatz in der Brückenstraße im Innenstadtbereich von Kirchen abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Täter die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Hinweise zu der Tat an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

