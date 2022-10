POL-PDNR: Aufgefundene Damenhandtasche wird durch ehrlichen Finder abgegeben

B 42, Leubsdorf/Wallen (ots) - Die Verkehrsdirektion Koblenz führte in Absprache mit der Polizeiinspektion Linz am gestrigen Nachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Radargerät durch. Die Messungen erfolgten über insgesamt 5 Stunden in einem Bereich, in welchem die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt ist. Bei einer Durchlaufzahl von über 2000 Fahrzeugen im Überwachungszeitraum wurden insgesamt 97 ...

