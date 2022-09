POL-HAM: Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein

Hamm-Mitte (ots) - Ein Zeuge wurde am Sonntag, 18. September, gegen 1.30 Uhr, auf einen Mann vor dem Marienhospital an der Nassauerstraße aufmerksam, der mit einer Pistole in die Luft schoss. Als die alarmierten Polizisten kurze Zeit darauf vor dem Krankenhaus eintrafen, flüchtete der Mann zu Fuß in die Südringanlagen. Wenig später konnten ihn die Beamten auf dem Parkdeck der Liegendanfahrt ausfindig machen. Der ...

mehr