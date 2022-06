Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Powerbank fängt Feuer - eine Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Eine 53-Jährige ist am Montag, 20. Juni 2022, verletzt worden, nachdem eine Powerbank in ihrer Wohnung in Schalke in Brand geraten war. Auf Hilferufe hin hatte eine aufmerksame Nachbarin die Rettungskräfte gegen 18.55 Uhr zur Bismarckstraße alarmiert, nachdem die Powerbank beim Ladevorgang in der Nachbarwohnung Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Rettungswagen brachte die verletzte 53-jährige Gelsenkirchenerin zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell