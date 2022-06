Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto prallt vor Baum - Fahrerin schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ückendorf wurde am Montag, 20. Juni 2022, eine Gelsenkirchenerin schwer verletzt. Die 45-Jährige hatte laut Zeugenaussagen gegen 16.10 Uhr in der Straße Nattmannsweg zunächst mit ihrem Mercedes am rechten Fahrbahnrand gestoppt und war nach einer kurzen Pause wieder angefahren und mit ihrem Auto frontal vor einen Baum an der linken Straßenseite geprallt. Die Gelsenkirchenerin wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes wurde sichergestellt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt. Die Straße Nattmannsweg war für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

