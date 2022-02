Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrseinschränkungen am kommenden Montagabend (07.02.2022) in Wismar zu erwarten

Hansestadt Wismar (ots)

Für den kommenden Montagabend, 7. Februar 2022, ist erneut eine Versammlung in der Hansestadt Wismar angemeldet. Aufgrund der Versammlung sind im Bereich der Wismarer Altstadt ab circa 18:00 Uhr zeitweise Einschränkungen des Straßenverkehrs zu erwarten. Das betrifft u. a. den Bereich der Dankwart-, Dahlmannstraße und Schweriner Straße, Klußer Damm, Lenensruher Weg und Kanalstraße, sowie die Dr. Leber-Straße und den Bereich rund um den Marktplatz und Teile der Südstadt. Die Verkehrseinschränkungen können sich zudem auf einzelne Buslinien auswirken, sodass zuweilen mit geringen Verspätungen im Busverkehr zu rechnen ist. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Innenstadtbereich zu umfahren. Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde wird die Polizeiinspektion Wismar die Versammlung begleiten. Für die Teilnahme an Versammlungen gilt die durch das Grundgesetz geschützte Versammlungsfreiheit. Sie ist ein hohes Gut unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ebenso wie das Leben und die Gesundheit aller Menschen. Besonderer Beachtung bedarf es daher der Regelungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Polizei und Versammlungsbehörde appellieren an alle Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer: - Nehmen Sie Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung friedlich in Anspruch. - Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. - Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln. - Halten Sie den beauflagten Mindestabstand ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wismar Pressestelle i.V. J. Freund Telefon: 03841 203 304 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

