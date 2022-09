POL-HAM: Mit Hauswand kollidiert - Fahrer ohne Führerschein und betrunken

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter haben in der letzten Woche zwischen Mittwoch, 14. September und Samstag, 17. September, insgesamt drei Gebäude durch Graffiti beschädigt. In der Nacht von Freitag, 16. September, auf Samstag, 17. September, sprühten der oder die Tatverdächtige(n) das Tag "MASK" an eine Garage an der Pilsheide sowie an ein Wohngebäude an der Max-Planck-Straße. Eine Scheune auf der ...

