POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Fahrzeug aufgebrochen und Handtasche entwendet

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam es am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr im Bereich der Lindenstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro. Ein 30-jähriger VW-Lenker befuhr die Körnerstraße in Richtung Lindenstraße. Als er im Einmündungsbereich nach links in die Lindenstraße abbiegen wollte, schlief er mutmaßlich am Steuer ein und verlor ...

