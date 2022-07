Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mutmaßlich am Steuer eingeschlafen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam es am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr im Bereich der Lindenstraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro. Ein 30-jähriger VW-Lenker befuhr die Körnerstraße in Richtung Lindenstraße. Als er im Einmündungsbereich nach links in die Lindenstraße abbiegen wollte, schlief er mutmaßlich am Steuer ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte zunächst mit dem linken Bordstein und wurde im weiteren Verlauf nach rechts abgewiesen und prallte in der Lindenstraße gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

