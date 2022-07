Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PkW-Brand

Bild-Infos

Download

Elchweiler (ots)

Am Samstag, 16.07.22 kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 41 in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 45 in Richtung Elchweiler zum Brand eines PkW. Aufgrund eines technischen Defekts schlugen während der Fahrt Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs eines 22-Jährigen aus Idar-Oberstein. Der Fahrer sowie die sich darin befindlichen vier weiteren Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 41. Im Einsatz befanden sich ca. 20 Kräfte der Feuerwehr Birkenfeld sowie die Polizei Birkenfeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell