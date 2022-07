Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Fahrzeug kollidiert mit Eisengitter

Trier-Pfalzel (ots)

Am 16.07.2022, gegen 04:30 Uhr, ereignete sich in der Sauerzapfstraße in Trier-Pfalzel ein Verkehrsunfall. Ein PKW kollidierte mit einem Eisengitter. An dem Eisengitter entstand ein Sachschaden. Der Unfallfahrer flüchtete nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte einen lauten Knall und kurz darauf ein Streitgespräch wahrnehmen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere Hinweise bezüglich des stattgefundenen Streitgesprächs, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

