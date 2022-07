POL-PDTR: Verschmähter Liebhaber verletzt Polizisten

Baumholder - Sportplatz (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 12.07.2022, und Freitag, den 15.07.2022, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Verkaufsbude am Kunstrasenplatz in Baumholder. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Entwendet wurde jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeidienststelle in Baumholder. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Baumholder ...

mehr