Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gullydeckel ausgehoben und mitgenommen.

Fell Fastrau (ots)

In der Moselstraße in Fell-Fastrau entnahmen Unbekannte, in der Nacht vom 15.07.2022 auf den 16.07.2022, einen Deckel eines Oberflächenwasserablaufs. Dies hatte zur Folge, dass ein schlecht sichtbares Hindernis, in Form eines Loch in der Fahrbahnoberfläche, für Fahrzeugführer entstanden war. Diese Aktion stellt eine nicht unerhebliche Gefahr, insbesondere für Zweiradfahrer dar. Ein aus dieser Gefahr resultierender Sturz beherbergt eine große Gefahr schwerer Verletzungen. Bei dem Ausheben des Gullydeckel handelt es sich nicht um einen harmlosen Streich. Vielmehr wurde durch diese Tat ein Straftatbestand erfüllt. Zudem entwendeten die unbekannten Täter den Gullydeckel. Eine zeitnahe Beseitigung der Gefahrenstelle war somit deutlich erschwert und wesentlich zeitaufwendiger.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

