POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Am Mittwochvormittag gegen 10:10 Uhr ereignete sich in der Donzdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt. Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Rechberg entlang und erfasste hierbei einen 83 Jahre alten Fußgänger und überrollte ihn. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. ...

