Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd - Straßdorf: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:10 Uhr ereignete sich in der Donzdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt. Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Rechberg entlang und erfasste hierbei einen 83 Jahre alten Fußgänger und überrollte ihn. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße ist derzeit (Stand 11:30 Uhr) komplett gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell