Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 15.45 Uhr befuhr der Fahrer eines Sportwagens die Aspacher Straße stadteinwärts. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und streifte einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Audi. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall weiter. Nach ersten Hinweisen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw Jaguar gehandelt haben, bei dem der rechte Außenspiegel beschädigt wurde. Die Polizei Backnang hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet nun in diesem Zusammenhang unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und dessen Auto.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 31-jährige VW-Fahrerin missachtete am Dienstagabend gegen 20 Uhr die Vorfahrt und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Sie befuhr die Schorndorfer Straße und bog bei Rot in die Waiblinger Straße ein, wo sie mit einem 33-jährigem VW-Fahrer zusammenstieß. Die Insassen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Korb: Feuerwehreinsatz

Aufgrund einer brennenden Tanne rückte die Freiwillige Feuerwehr Korb am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr in die Lange Straße aus. Durch Funkenflug, ausgehend von einem Einweggrill, geriet die Tanne kurzzeitig in Brand, erlosch aber von alleine wieder. Durch die Feuerwehr mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Rund 5500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr an der Einmündung Ringstraße / Wallstraße. Eine 31-jährige Renault-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 82 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, weshalb es im Anschluss zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw kam. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winnenden: Brand eines Holzschuppens

Am Dienstagabend kurz vor 20:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Holzschuppens in der Albertviller Straße in Kenntnis gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte den Brand löschen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es liegen Hinweise vor, dass der Schuppen von einem Wohnsitzlosen als Unterkunft genutzt wurde. Ob dies im Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Benzstraße einen Zaun auf einer Länge von etwa vier Metern und fuhr anschließend weiter. Hinweise auf den geflüchteten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr im Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Weilerstraße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens befuhr den Kreisverkehr und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 56-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Beide Parteien vereinbarten, dass man sich außerhalb des Kreisverkehrs zum Austausch der erforderlichen Daten trifft. Als die VW-Fahrerin kurz darauf am Straßenrand anhielt, fuhr der Unfallverursacher weiter und flüchtete. Vom Kennzeichen des Kastenwagens sind lediglich die ersten beiden Buchstaben "BK" bekannt, zudem soll sich auf dem Fahrzeug die Aufschrift einer Autovermietung befunden haben. Der Fahrer soll etwa 35-45 Jahre alt sein, eine normale Statur und eine Glatze haben. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell