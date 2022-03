Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Vorfahrt missachtet

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Bad Buchau.

Wie die Polizei mitteilt fuhr ein 75-Jähriger kurz nach 16 Uhr mit seinem Leichtkraftroller in der Schussenrieder Straße. Der 23-jährige Unfallverursacher fuhr in der Straße "Beim Bahnhof". Ohne auf die Vorfahrt zu achten, überfuhr er mit seinem Audi die Schussenrieder Straße in Richtung Friedhofstraße. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenprall erlitt der 75-Jährige schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Der Leichtkraftroller wurde total beschädigt.

