Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel Feldmark - Verkehrsunfallflucht

Wesel (ots)

Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr Sonntag gegen 08:30 Uhr mit seinem Rennrad die Hamminkelner Landstraße in Richtung Blumenkamp. Aus der Ausfahrt vom Marktplatz Feldmark bog ein roter Golf nach links auf die Hamminkelner Landstraße ab ohne auf den Radfahrer zu achten. Dieser wich aus und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der Mann leicht, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können melden sich bitte bei der Polizei in Wesel, Tel: 0281-107-1622.

