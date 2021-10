Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einladung zum Pressegespräch mit neuem Behördenleiter der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Am kommenden Dienstag, dem 02.11.2021, 13:00 Uhr, lädt der neue, amtierende Behördenleiter der LPI Saalfeld, Herr Polizeidirektor Lutz Schnelle, interessierte Presse- und Medienvertreter zu einer Begrüßung in der Landespolizeiinspektion Saalfeld ein. Polizeidirektor Schnelle, welcher zuletzt die Landespolizeiinspektion Jena führte, freut sich auf die anstehenden Aufgaben in den drei Landkreisen und möchte gern am kommenden Dienstag mit den ortsansässigen, bei Bedarf selbstverständlich auch gern mit den überregionalen, Medienvertretern ins Gespräch kommen - für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt! In Anbetracht der momentan geltenden Bestimmungen des Pandemiegeschehens als auch aus organistorischen Gründen werden interessierte Presse- und Medienvertreter ausdrücklich gebeten, sich bis spätestens Montagmittag, 01.11.2021, 12:00 Uhr, telefonisch bei der Pressestelle der LPI Saalfeld unter 03671-56 1503 oder per E-Mail unter presse.slf@polizei.thueringen.de anzumelden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell