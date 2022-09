Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch, Bedrohung, Diebstahl

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfall im Begegnungsverkehr

In Bossendorf geriet eine 71-jährige Ford-Fahrerin am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr zu weit nach links in Richtung der Fahrbahnmitte. Hierbei kollidierte sie mit dem Anhänger eines landwirtschaftlichen Gespanns, das von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Die Fahrerin kam mit ihrem Pkw im Straßengraben zum Stehen und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert.

Blaufelden: Einbruch

Zweie Diebe brachen in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in ein Reisebüro Im Riedle ein. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Behältnisse und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Eine Zeugin wurde auf den Einbruch aufmerksam und sah die Einbrecher in Richtung Innenstadt/Hauptstraße wegrennen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenbesatzungen. Weitere Hinweise auf die beiden bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 0791/4800 entgegen.

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Rund 18.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Eine 38-jährige VW-Fahrerin bog gegen 15 Uhr von der Ellrichshäuser Straße in die Bronnholzheimer Straße ein und übersah dabei einen 47-jährigen vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer. Der VW musste in der Folge abgeschleppt werden. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken in der Wolfgangstraße stieß ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes gegen einen parkenden Pkw. Dabei entstand am Dienstag gegen 15.40 Uhr Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Hund überfahren

Gegen 4.10 Uhr teilte eine 33-Jährige mit, dass auf der Kreisstraße 2576 zwischen der B 14 und der Abzweigung Gottwollshausen ein toter Hund auf der Fahrbahn liegen würde und ein zweiter Hund geflüchtet ist. Kurz zuvor hatte ein 70-Jähriger der Polizei mitgeteilt, dass seine beiden Hunde ausgebüxt waren. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurde eines der Tiere von einem bislang unbekannten Fahrzeug überfahren und dabei getötet.

Obersontheim: Unfallflucht

Zwischen 13.20 Uhr und 13.30 Uhr am Dienstagmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Ford Transit, der in diesem Zeitraum in der Hauptstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000 entgegen.

Bühlerzell: Steuergerät aus Lkw entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag und Montag das Steuergerät von einer Zugmaschine des Herstellers DAF, welche auf dem ehemaligen Häckselplatz im Kreuzfeld abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Bühlertann, Tel.: 07973/5137.

Schwäbisch Hall: Bedrohung im Straßenverkehr

Das Polizeirevier sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag auf der L1066, Höhe Sulzdorf ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 37-Jähriger gegen 15.45 Uhr mit seinem schwarzen BMW X6 eine Fahrzeugschlange zwischen Tankstelle und Industriegebiet mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. In der Folge fuhr er sehr dicht auf einen Vorausfahrenden auf und zielte mit einem Gegenstand aus dem Fenster in Richtung des Fahrers. Dabei soll es sich um eine Pistole gehandelt haben. Zeugen die das Überholmanöver bzw. die Bedrohung beobachten konnten, werden gebeten sich unter Telefon 0791/4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell