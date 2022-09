Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Neresheim-Unterriffingen: Motorradfahrer blieb unverletzt

Unverletzt überstand ein Motorradfahrer am Dienstagabend den Zusammenstoß mit einem Pkw. Kurz vor 19 Uhr befuhr der 35-Jährige mit seiner Suzuki die Landesstraße 1070 zwischen Dehlingen und Unterriffingen. Weil er von der Sonne geblendet wurde, geriet er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur, wo er frontal gegen den Ford eines 46-Jährigen prallte. Sowohl der Motorradfahrer, als auch der Ford-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge noch abbremsen, so dass der Aufprall relativ gering war und Schlimmeres verhindert werden konnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro; an dem Fahrzeug des 46-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Oberkochen: Wohnwagen gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Beim Vorbeifahren streifte ein 61-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Ford Transit einen in der Lenzhalde abgestellten Wohnwagen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Hüttlingen: Ins Schleudern geraten

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr zu. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem Zweirad die B 29 in Richtung Westhausen. Wegen eines zu starken Bremsmanövers geriet das Motorrad im Bereich Hüttlingen ins Schleudern. Der Motorradfahrer sprang von seinem Fahrzeug ab, welches noch rund 25 Meter auf der B 29 entlangschlitterte. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Oberkochen: Wer wurde gefährdet?

In einer unübersichtlichen Linkskurve auf der B 19 überholte ein 24-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr mit seinem BMW zwei Pkw und einen Lkw. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste er dann wieder zwischen dem Lkw und einem dahinter fahrenden VW einfädeln, weshalb der 58 Jahre alte Fahrer des VW stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch das Fahrverhalten des 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Unterkochen: Überdachung beschädigt

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 34-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr verursachte. Mit seinem Lkw-Kipper fuhr er von der Aalener Straße auf das Areal einer Tankstelle ein, wobei die Überdachung durch die Schaufel eines Baggers beschädigt wurde, welchen er auf seinem Lkw geladen hatte.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am vergangenen Donnerstag zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr einen Nissan, der in diesem Zeitraum in der Spitalstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall im Kreuzungsbereich

Von der Fayencestraße kommend, bog eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes Benz am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr in die Jagststraße ein. Hierbei fuhr sie an einem verkehrsbedingt stehenden Lkw vorbei auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 56-Jährigen kam, welche ihrerseits in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Zaun gefahren

Eine 25-Jährige verursachte am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2800 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Mit ihrem BMW beschädigte sie beim Ausparken einen in der Vorderen Schmiedgasse aufgestellten Zaun, wobei dessen Metallpfosten beschädigt wurden. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges genannt, wodurch die 25-Jährige rasch ermittelt werden konnte.

Lorch: Bargeld und Schmuck entwendet

Zwei Unbekannte betraten am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein Gebäude am Zollplatz, dessen Eingangstüre unverschlossen war. Im Dachgeschoss brachen die beiden die Türe einer Wohnung auf und entwendeten aus dem Schlaf- und dem Badezimmer Bargeld und zwei Goldringe. Ein Zeuge traf auf die beiden mutmaßlichen Täter, als diese das Haus wieder verließen. Er schätzte die beiden Unbekannten als ca. 18 bis 26 Jahre alt und ca. 170 bis 180 cm groß. Beide sollen eine dunkle/braune Hautfarbe haben. Einer der Männer trägt einen Oberlippenbart und hat schwarze Haare; der andere hat ebenfalls schwarze Haare und einen Kinnbart. Er war mit einem weißen Pullover und einer schwarzen langen Hose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Basecap. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Passieren der Fahrbahn zu ermöglichen, musste eine 21-Jährige ihren VW Polo am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr am Zebrastreifen auf der Pfitzerstraße anhalten. Ein 59-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Corsa auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Waldstetten: Unfall beim Rangieren

Rund 5000 Euro Schaden entstanden am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr, als eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes Benz beim Rangieren einen in der Straßdorfer Straße geparkten BMW streifte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell