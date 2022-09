Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachtragsmeldung zu "Brand eines Holzschuppens" - Auffahrunfall - Fahrzeugbrand - 15-Jähriger überfallen

Winnenden: Nachtragsmeldung zu "Brand eines Holzschuppens"

Wie am Mittwochmorgen bereits vermeldet kam es am Dienstagabend in der Albertviller Straße zum Brand eines Holzschuppens. Mittlerweile konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 44-jährige Mann hatte den Schuppen seit mehreren Wochen als nächtliche Unterkunft genutzt und ist vermutlich mit einer glimmenden Zigarette in der Hand eingeschlafen, wodurch es zum Brandausbruch kam. Von einem Zusammenhang mit den Bränden in den vergangenen Wochen in Winnenden ist derzeit nicht auszugehen.

Anbei die ursprüngliche Meldung:

Winnenden: Brand eines Holzschuppens

Am Dienstagabend kurz vor 20:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Holzschuppens in der Albertviller Straße in Kenntnis gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte den Brand löschen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es liegen Hinweise vor, dass der Schuppen von einem Wohnsitzlosen als Unterkunft genutzt wurde. Ob dies im Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Eine 40 Jahre alte Audi-Fahrerin bemerkte am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Westumfahrung zu spät, dass die vor ihr fahrende 34-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt und fuhr dieser auf. Sowohl die 34-Jährige, als auch ihre 37-jährige Beifahrerin erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwoch gegen 11:50 Uhr auf einem Feld neben der Winnender Straße ein Traktor in Brand. Das Feuer griff zudem auf das Feld über, sodass zeitweise eine Fläche von etwa 150 Quadratmetern ebenfalls brannte. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Backnang: 15-Jähriger überfallen - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Ein 15-jähriger Junge hielt sich am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr bei der Bushaltestelle in der Straße Im Biegel vor einem dortigen Verwaltungsgebäude auf, als drei oder vier Jugendliche auf ihn zugingen. Unvermittelt wurde der 15-Jährige von den Personen angegriffen und aufgefordert, die Gegenstände aus seiner mitgeführten Tasche zu nehmen. Die Tatverdächtigen entwendeten daraufhin Wertgegenstände sowie eine Musikbox und flüchteten damit. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen sowie auf die geflüchteten Tatverdächtigen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

