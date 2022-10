Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an einem PKW

56307 Dernbach (ots)

Am Dienstag erschien die Geschädigte bei der Polizeiinspektion Straßenhaus und schilderte Sachbeschädigungsdelikte an ihren PKW im Zeitraum vom 02.10.2022 bis zum 11.10.2022. Das Fahrzeug war zur Tatzeit jeweils in der Einfahrt der Geschädigten im "Beulseck" in Dernbach abgestellt. Am Morgen des 03.10.2022 stellte sie fest, dass ihr PKW mit einer weißen Substanz besprüht wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden an der Stoßstange, da sich die Substanz dort festgesetzt hatte.

In der Nacht vom 10.10.2022 zum 11.10.2022 öffnete der / die Täter/-in das Einfahrtstor der Geschädigten und legte 2 Nägel vor die PKW - Reifen, die sich beim Anfahren in die Reifen bohrten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell