POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Wohnhausbrand (11.09.2022)

Trossingen (ots) - In der Nacht zum Freitag hat ein Einbrecher in der Ernst-Hohner-Straße einen Laden einer Imbisskette aufgesucht. An der Gebäudefront setzte er an einem großen Fenster an verschiedenen Stellen ein Hebeleisen an. Hierdurch zersprang die Glasscheibe. Wie die Polizei ermittelte, stieg der Täter dann ins Innere, stahl jedoch nichts. Den Schaden am Fenster beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. ...

