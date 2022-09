Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkrs. TUT) Gegen geparkten Transporter gekracht

Wehingen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Freitagmittag kurz vor 16 Uhr in der Vorstadtstraße eine Autofahrerin gegen einen geparkten Lieferwagen gekracht. Dabei entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die 51-jährige Unfallfahrerin erlitt Prellungen und Schürfungen. An dem Kia der Frau lösten die Aibags aus. Vermutlich entstand sogar Totalschaden an dem Kleinwagen. Der Rettungsdienst kam ebenfalls an die Unfallstelle und kümmerte sich um die Frau. Am Transporter entstanden durch den Aufprall Schäden an Stoßstange, Hecktür und Beleuchtung.

