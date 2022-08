POL-NE: Die Polizei sucht Eigentümerin eines Damenrades

Kaarst (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.08.), gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 381 in Büttgen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 66-jähriger Korschenbroicher mit seinem Motorrad Honda die Landstraße 381 in Richtung Büttgen. Mit auf dem Zweirad befand sich seine 68-jährige Ehefrau als Sozia. Vor dem Krad befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw ...

mehr