Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei verletzte Personen nach Motorradunfall

Kaarst (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.08.), gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 381 in Büttgen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 66-jähriger Korschenbroicher mit seinem Motorrad Honda die Landstraße 381 in Richtung Büttgen. Mit auf dem Zweirad befand sich seine 68-jährige Ehefrau als Sozia. Vor dem Krad befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw die Landstraße in gleiche Fahrtrichtung. Der 63-jährige Fahrer des Autos beabsichtigte zu wenden und bremste seinen Honda aus diesem Grund ab. Etwa zeitgleich überholte der Motorradfahrer das Auto und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolge dessen der Motorradfahrer samt Sozia stürzten.

Beide erlitten Verletzungen, die den Transport in ein Krankenhaus notwendig machten.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Landstraße 154 und Büttger Buscherhöfe gesperrt, das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.

