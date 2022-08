Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Neuss, Grevenbroich, Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (02.08.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Tageswohnungseinbrüchen.

In Neuss verschafften sich Unbekannte zwischen 8 Uhr und 12 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Gagelweg, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

In Grevenbroich hatten Wohnungseinbrecher ein Haus an der Schillerstraße ins Visier genommen. In der Zeit von Montag (01.08.), 21 Uhr, auf Dienstag (02.08.), 6 Uhr, gelangten sie auf noch unbekannte Weise in das Gebäude und durchwühlten Schränke und Kommoden nach Diebesgut. Ob sie fündig wurden, muss noch ermittelt werden.

In Korschenbroich reichte Tatverdächtigen ein Zeitfenster zwischen 9 Uhr und 9:40 Uhr, um über den Innenhof in ein Haus am Epsendorfer Weg einzubrechen. Auch hier muss die Höhe der Beute noch ermittelt werden.

Am Nachmittag, in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr, gelangte ein Unbekannter an der Forsterstraße in ein Haus. Auch hier können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Es wurde jedoch eine unbekannte männliche Person beobachtet, die zwischen 18 und 25 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein soll. Der Mann hatte eine braune Kurzhaarfrisur mit blond gefärbten Spitzen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Tipp der Polizei: Einbruchshemmende Technik an Türen und Fenstern erschwert Tätern die Arbeit und führt nicht selten dazu, dass Diebe von ihrem Vorhaben ablassen. Ein Einbruch geschieht innerhalb von nur wenigen Minuten. Mit jeder Sekunde, die die Täter investieren müssen, um Sicherungsmechanismen zu überwinden, steigt ihr Entdeckungsrisiko. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell