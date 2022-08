Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher an der Ahornstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Sonntag (31.07.), 23:30 Uhr, und Montag (01.08.), etwa 8 Uhr, gerieten zwei Doppelhaushälften an der Ahornstraße ins Visier von Wohnungseinbrechern. Zur Tatzeit verschafften sie sich jeweils über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten diese und entkamen unerkannt. In einem Fall entwendeten die Tatverdächtigen Handtaschen. Ob sie weitere Wertgegenstände oder Bargeld erbeutet haben, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichbar.

