Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwiindigkeitsmessungen

Verbandsgemeinde Asbach (ots)

Am Dienstagvormittag / Dienstagmittag führten Polizeibeamte der PI Straßenhaus in Windhagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften jeweils 50 km/h. Bei der ersten Kontrollstelle (Dauer 1 Stunde) in der Reinhard Wirtgen Straße im Wohngebiet Hohn ist 1 ein PKW im Verwarngeldbereich gemessen worden.

An der 2. Kontrollstelle, ebenfalls in der Reinhard Wirtgen Straße (Dauer 1 Stunde), sind 12 Fahrzeuge im Verwarngeld- und 2 Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen worden. Die schnellste Messung betrug 69 km/h.

Im Anschluss führten die Beamten in Asbach eine weitere Lasermessung in Höhe der Grundschule in der Altenkirchener Straße durch (Dauer ebenfalls 1 Stunde). Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt im Messbereich 30 km/h. Hierbei sind 16 Fahrzeuge im Verwarngeld- und 1 PKW im Anzeigenbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des im Anzeigenbereich gemessenen Fahrzeugführers betrug 50 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell