Vettelschoß (ots) - Am gestrigen Tage teilten wir bereits mit, dass es in Vettelschoß zu einem Einbruch in eine Garage gekommen ist. Hier wurden 2 hochwertige E-Bikes entwendet. Der vermutete Tatzeitpunkt liegt hier in der Nacht von Sonntag auf Montag, um 01:00 Uhr herum. Wie bereits dargestellt, werden derzeit Videoaufzeichnungen ausgewertet. Es kam in der Tatzeit zu weiteren Diebstählen in Vettelschoß, die mit großer Wahrscheinlichkeit von den gleichen Tätern verübt ...

