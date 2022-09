POL-HB: Nr.: 0588 --Rollstuhlfahrer beraubt

Polizei Bremen

Ort: Bremen - Gröpelingen, OT Ohlenhof, Güstrower Straße Zeit:13.09.22; 16:30 Uhr

Nach seinem Einkauf wurde ein 78-jähriger Rollstuhlfahrer in Gröpelingen von einem Unbekannten beraubt, die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Um ca. 16:30 Uhr kam der Rentner mit seinem Rollstuhl vom Einkaufen in der Gröpelinger Heerstraße zurück nach Hause, stieg mit einem Krückstock die Treppen hinauf und wurde dabei plötzlich von einem Unbekannten umklammert. Trotz Ablehnung der vermeintlichen Hilfe, stütze der Unbekannte den 78-jährigen weiter, so dass dieser von ihm sogar in die Küche seiner Wohnung begleitet wurde und erst danach verschwand. Wie der Senior erst im Anschluss feststellte, wurde ihm während der ungebetenen Hilfe sein Portemonnaie und Smartphone aus seinem Brustbeutel gestohlen. Der Täter war offenbar so fingerfertig, dass er das Geld, die Bankkarte und persönliche Papiere aus der Geldbörse entnommen und es dann in der Küche zurück gelassen hatte. Der Räuber war dem Rentner bis zur Tat nicht aufgefallen, so dass bisher nicht klar ist, ob dieser ihn bereits vorher beobachtet oder verfolgt hatte.

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen finden, die verdächtiges Verhalten im Umfeld des Rollstuhlfahrers beim Einkaufen oder seinem Heimweg in die Güstrower Straße beobachtet haben. Zum Aussehen des Täters konnte angegeben werden, dass dieser ca. 40 Jahre alt sein könnte,schwarze kurze Haare hatte, ca. 170 cm groß war und einen Dreitagebart trug.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0421 362-3888 entgegen.

