Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchversuche in mehrere Ladenlokale

Wegberg (ots)

In der Nacht von Montag (25. April) auf Dienstag (26. April) versuchten unbekannte Täter in insgesamt drei Läden einer Einkaufspassage zwischen dem Parkplatz Schwalmaue und der Hauptstraße einzudringen, indem sie an den Schlössern der Eingangstüren manipulierten. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in die Innenräume zu gelangen.

