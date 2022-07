Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Alleinunfall mit Kleinkraftrad - 26-Jährige beim Sturz leicht verletzt

Willich (ots)

Am gestrigen Abend stürzte eine 26-jährige Krefelderin gegen 20.15 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad in Willich. Sie befuhr die Neusser Straße und wollte links in die Martin-Rieffert-Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs schnitt sie offenbar die Kurve. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Bordstein. Die 26-Jährige stürzte, das Kleinkraftrad rutschte in einen geparkten Pkw. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. / AM (614)

