POL-VIE: Niederkrüchten-Venekoten: Unbekannte klauen Kfz-Anhänger - Zeugen gesucht

Viersen (ots) - Am Dienstag gegen 09.20 Uhr fuhr eine 70-jährige Pedelec-Fahrerin vom Josefsring in Richtung Brüsseler Allee. An der Kreuzung Freiheitsstraße überquerte sie offenbar bei Rotlicht zeigender Ampel die Kreuzung. Dabei stieß sie mit einem weißen Transporter zusammen, der an der Ampel stand und später in Richtung Mönchengladbach fuhr. Die 70 Jährige ...

mehr