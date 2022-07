Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Versuchter Einbruch in Reihenhaus - Täter flüchten

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Gestern kam es gegen 00.05 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in Nettetal-Kaldenkirchen. Auf der Poststraße stellte der dort wohnenden Nettetaler fest, dass sich eine Gruppe Unbekannter in seiner Garage und seinem Garten aufhielten und sich der Haustüre näherten. Nachdem er auf sich aufmerksam gemacht hatte, flüchteten die Unbekannten in unterschiedliche Richtungen. Der Nettetaler konnte noch sehen, dass die Unbekannten in einem silberfarbenen BMW wegfuhren. Falls Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (612)

