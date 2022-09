Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0586 --SEK entwaffnet Frau mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Feuerkuhle Zeit: 13.09.2022, 18:20 Uhr

Am Dienstagabend rastete eine 29-Jährige Frau in einer Unterkunft in Hemelingen aus und bedrohte einen Mitarbeiter mit einem Messer. Spezialkräfte der Polizei Bremen entwaffneten die Frau, dabei setzten sie einen Taser erfolgreich ein.

Gegen 18:20 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Unterkunft in der Straße Feuerkuhle über den Notruf die Einsatzkräfte. Die 29-Jährige hätte zuvor in ihrem Zimmer randaliert, mit einem Messer nach einem Mitarbeiter geworfen und gedroht, diesen abzustechen. Die schnell eingetroffenen Polizisten versuchten mehrfach die Frau, die mit einem Küchenmesser bewaffnet war, zu beruhigen. Hinzugerufene Einsatzkräfte betraten daraufhin das Zimmer, in dem sie sich befand. Als die Frau diese mit dem Messer und kochendem Wasser aus einem Wasserkocher angriff, setzen die Kräfte einen Taser erfolgreich ein. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, wie Hautabschürfungen. Ein Polizist wurde von kochendem Wasser getroffen.

Die Frau wurde zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung und erteilten der 29-Jährigen einen Platzverweis. Außerdem sprachen die Mitarbeiter der Unterkunft ein Hausverbot aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

