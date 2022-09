Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0581 --Nach Angriff auf transidente Frau: Polizei stellt Tatverdächtige--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Zeit: 11.09.2022, 19:30 Uhr

Nach polizeiinternen Fahndungsmaßnahmen stellte eine Polizeistreife am Sonntagabend mehrere Kinder und Jugendliche in Huchting. Einige von ihnen sind verdächtig, an dem Angriff auf eine transidente Frau in einer Straßenbahn am 03.09.2022 beteiligt gewesen zu sein (siehe Pressemitteilungen 0562 und 0569).

Die transidente Frau war vor gut einer Woche in einer Straßenbahn aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe beleidigt und geschlagen worden. Sie wurde dabei schwer im Gesicht verletzt. Die Polizei Bremen wertete daraufhin das Videomaterial aus der Straßenbahn aus und fahndete im polizeilichen Intranet. Diese Maßnahmen zeigten sich schließlich erfolgreich:

Eine Polizeistreife erkannte gegen 18:30 Uhr am Sonntagabend im Laufe eines anderen Einsatzes in Mittelshuchting zunächst einen 12-Jährigen und im weiteren Verlauf neun weitere Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Alle wurden mit auf die Wache genommen und die Eltern benachrichtigt. Die Polizei Bremen führte umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch. Vier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren konnten anhand der Videoaufnahmen aus der Straßenbahn identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen dauern an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell