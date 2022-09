POL-HB: Nr.: 0582 --Pfeffersprayangriff in Straßenbahn

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Yorckstraße/Gneisenaustraße Zeit: 10.09.2022, 02:40 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte ein Wohnmobil in der Neustadt. In derselben Nacht wurden noch zwei weitere Autos in der Nähe durch Feuer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Um 02:40 Uhr meldeten Anwohner in der Yorkstraße, dass das VW-Wohnmobil in Flammen stand. Als die alarmierten ...

