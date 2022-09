Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0578 --Polizei stellt Verdächtige nach Messerstichen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Elisabethstraße Zeit: 11.09.2022, 02:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Walle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 38-Jähriger mehrere Stichverletzungen erlitt. Einsatzkräfte stellten in der Nähe vier Männer und eine Frau.

Gegen 02:30 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Elisabethstraße gerufen. Die schnell eingetroffenen Polizisten fanden vor Ort einen 38-Jährigen, der mit mehreren Stichverletzungen am Boden lag. Sie leisteten umgehende Erste Hilfe, Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen war es zuvor in einem Lokal zu einem Streit und dann zu einer Schlägerei gekommen, an der mehrere Männer beteiligt gewesen sein sollen.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg. In einer Wohnung in der Nähe stellten Einsatzkräfte vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 36 Jahren und nahmen sie vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen und zur Tatbeteiligung dauern an.

