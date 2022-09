Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0576 --Polizei verhindert Auseinandersetzungen nach Fußballspiel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, wohninvest Weserstadion Zeit: 09.09.2022

Am Freitagabend spielte der SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Nach Abschluss der Partie griffen Anhänger von Werder Bremen Fans der Augsburger am Osterdeich an. Die Polizei verhinderte Schlimmeres.

Im Vorfeld des Spiels reisten die auswärtigen Fans mit Reisbussen und Kleintransportern nach Bremen und wurden von der Polizei ins Stadion begleitet. Schon im Stadion zeigten sich gegen Ende der Partie einige Werder-Anhänger aggressiv und versuchten auf das Spielfeld zu gelangen, was durch Ordnungskräfte verhindert wurde. Dies wurde durch die Polizei dokumentiert und entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Nach Verlassen des Stadions gingen einige Werder Fans zum Teil massiv und aggressiv auf Augsburger los, eine Schlägerei konnte durch die Polizei nur unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray verhindert werden. Dabei wurden mehrere Polizisten leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Im weiteren Verlauf nahmen Einsatzkräfte zunächst drei Anhänger beider Lager vorläufig fest und nach Fahndungsmaßnahmen zwei weitere.

Die Auseinandersetzung wurde dokumentiert und die Polizisten fertigten diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung, Bedrohung und Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Die darauf folgende Abreise der Gästefans musste durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen abgesichert werden. Im Stadion war gegen 19:45 Uhr ein Mann gestürzt und musste in der Folge von Rettungskräften wiederbelebt werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

