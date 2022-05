Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroper in der Nacht festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht zu heute einen 52-jährigen Bottroper fest, nachdem dieser die Schaufensterscheibe eines Optikers an der Poststraße mit einer Eisenstange beschädigt hatte. Eine Zeugin wurde in der Nacht, gegen 02.25 Uhr, von verdächtigen Geräuschen geweckt und ging darauf zum Fenster, um nach zu sehen. Dort konnte sie einen Mann erkennen, der die Scheibe des Optikers mit einer Stange beschädigte. Sie informierte sofort die Polizei. Die Kollegen trafen den Tatverdächtigen nur wenige Meter vom Tatort entfernt an. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Die Eisenstange, die sie noch am Tatort auffanden, stellten sie sicher. Den Bottroper erwartet nun ein Strafverfahren. Ihm wird besonders schwerer Fall des Diebstahls (Versuch) vorgeworfen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

