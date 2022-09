Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0579 --Polizei stellt Sprayer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Humboldtstraße Zeit: 11.09.2022, 22:10 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Freitagabend zwei 34 und 39 Jahre alte Männer in der Östlichen Vorstadt. Zeugen hatten sie zuvor dabei beobachtet, wie sie eine Hauswand mit Graffiti beschmierten.

Gegen 22:10 Uhr wurden die Polizisten in die Humboldtstraße gerufen, weil Zeugen zwei Männer beim Beschmieren einer Hauswand beobachtet hatten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte die beiden 34 und 39 Jahre alten Sprayer. Bei sich hatten sie Sprühdosen und an ihrer Kleidung waren Farbanhaftungen. An der Fassade befanden sich über mehrere Meter große Schmierereien. Der Eigentümer wurde von den Polizisten benachrichtigt und er stellte einen Strafantrag. Die beiden Männer wurden mit auf die Wache genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass Graffitisprühereien teuer werden können: Es drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen. Außerdem machen sich Sprayer schadenersatzpflichtig: Wer beispielsweise mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr für den von ihm verursachten Schaden zur Kasse gebeten zu werden. Denn so lange gelten die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter. Wird nur ein einzelner Täter aus einer Gruppe von Sprayern überführt, haftet er zudem für den gesamten Schaden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell