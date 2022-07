Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Kreis Rottweil) Defekte Mähmaschine verursacht Flächenbrand (14.07.2022)

Bösingen (ots)

Ein Defekt an einer Arbeitsmaschine hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an einem Getreidefeld zwischen Bösingen und Beffendorf zu einem Brand geführt. Bei Mäharbeiten kam es zu einem kurzen Brand an der landwirtschaftlichen Maschine, wodurch das Getreidefeld Feuer fing. Die Flammen zerstörten rund einen halben Hektar Fläche, der Flurschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. An der Mähmaschine entstand ein geringer Schaden in Höhe von 100 Euro. Die Feuerwehr aus Oberndorf war mit 16 Helfern am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell