Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt (15.07.2022)

Tuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Frau bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der Schrotenstraße. Aus unbekannter Ursache kam eine 74-jährige Ford-Fahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer und einen Baum eines angrenzenden Grundstücks. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Die Höhe des an Mauer und Baum entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell