POL-MK: Geldkassette von Selbstbedienungsladen aufgebrochen

Halver (ots) - Am Montag wurden an der Straße Sondern ein Hydraulikhammer sowie zwei Tieflöffel eines Baggers gestohlen. Der Eigentümer erstattete Anzeige. Die Anbauteile müssen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

