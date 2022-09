POL-HB: Nr.: 0584 --Lost in Findorff

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Findorff, OT Weidedamm, Gröpelingen, OT Lindenhof Zeit: 12.09.22 - 13.09.22

Vier Einbrecher machten sich am Montag in Findorff und in der Nacht zu Dienstag in Gröpelingen ans Werk. Dank aufmerksamer Anwohner bereitete die Polizei Bremen den Plänen ein jähes Ende. Auch die Ausrede des Besuches eines Lost Place half den Männern nicht.

Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag zwei Männer, die in der Innsbrucker Straße über einen Zaun kletterten und in eine ehemalige Tischlerei eindrangen. Die durch ihn informierte Polizei traf schnell ein und konnte die beiden 31 und 42 Jahre alten Langfinger in flagranti erwischen. Laut eigenen Angaben wollte sich das Duo lediglich Lost Places in Bremen anschauen. Ein Werkzeug in der einen und ein mitgeführter Rucksack in der anderen Hand, ergaben allerdings ein anderes Bild. Für beide klickten die Handschellen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten zwei Diebe einen Imbisswagen in der Moorstraße aufzubrechen. Hierbei machten sie allerdings derartig Krach, dass Anwohner die Polizei riefen. Das von ihnen gewählte Versteck, ein Kelleraufgang wenige Meter vom Ort des Geschehens entfernt, erwies sich als schlechte Lösung. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte entdeckten die beiden 42 und 44-Jährigen mitsamt Einbruchswerkzeug und nahmen sie vorläufig fest.

Der Fall beweist wieder einmal: Aufmerksame Nachbarn sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. Die Polizei rät, auf Fremde am Haus oder auf dem Nachbargrundstück zu achten und bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110, wie in diesem Fall geschehen, zu wählen.

