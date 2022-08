Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kleingeld aus schwarzem VW gestohlen + Einbrecher gestört + Hakenkreuzschmierereien im Treppenhaus + Baggerschaufel entwendet + Vandalismusschäden an Trinkkuranlage

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 10.08.2022

+++

Rosbach: Kleingeld aus schwarzem VW gestohlen

Drei Unbekannte haben sich in der Nacht zu Mittwoch am Ahornplatz in Nieder-Rosbach an einem offenbar nicht verschlossenen VW zu schaffen gemacht und aus dessen Mittelkonsole mehrere Euromünzen gestohlen. Anwohner hatten das Trio, von dem zwei Männer Schmiere standen und einer sich im Auto bediente, wenige Minuten vor 3 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Die Kriminellen flüchteten. Bei diesen soll es sich um drei schlanke Männer im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Einer hatte die Kapuze seines Pullovers über den Kopf gezogen. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Karben: Einbrecher gestört

Bei dem Versuch, in ein Mehrfamilienhaus in der Ramonville Straße einzusteigen, wurde ein Straftäter in der Nacht zu Dienstag in Groß-Karben von Anwohnern gestört. Der Kriminelle flüchtete. Gegen 1.50 Uhr hatte der als etwa 1,70 cm großer und schlanker Mann Beschriebene, der zur Tatzeit einen weißen Kapuzenpullover getragen haben soll, einen Rollladen hochgeschoben und an einer Terrassentür gehebelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Hakenkreuzschmierereien im Treppenhaus

Den Schaukasten im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Mühlweg verunstalteten Unbekannte mittels Permanentmarker durch mehrere Hakenkreuzschmierereien. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen eingrenzen auf Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 8.20 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Rosbach: Baggerschaufel entwendet

Zwischen Dienstagabend (19 Uhr) und Mittwochmorgen (8 Uhr) haben Diebe von einer Baustelle in der Straße "Die Sang" im Ortsteil Ober-Rosbach eine Baggerschaufel (Typ: Wacker Neuson) im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Aufgrund des Eigengewichts des Diebesguts muss für den Abtransport ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden sein. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Vandalismusschäden an Trinkkuranlage

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes zertrümmerten Chaoten eine Glasscheibe der Zugangstür zur Trinkkuranlage im Ernst-Ludwig-Ring. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter Tel. 06031/6010 um sachdienliche Hinweise.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell