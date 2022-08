Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Junge Frau überfallen - Kripo bittet um Hinweise + Waldbrand an der A5 bei Rosbach

Friedberg (ots)

Ortenberg: Junge Frau überfallen - Kripo bittet um Hinweise

Sexuell belästigt worden ist am Montagmorgen eine 22-Jährige auf dem Fahrradweg zwischen Ortenberg und Eckartsborn. Gegen 8.30 Uhr war die junge Frau in Höhe des Ortenberger Ortsausgangs von einem bislang unbekannten Mann plötzlich von hinten gepackt und gegen ihren Willen umarmt worden. Nach einigen Sekunden konnte sich die Geschädigte losreißen und in Richtung der nahen Bundesstraße flüchten, woraufhin eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW stoppte und ihr zur Hilfe eilte. Der Täter flüchtete in Richtung Ortenberg.

Bei diesem soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen etwa 25 bis 35 Jahren alten und ungefähr 170 cm großen, schlanken bis dünnen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und südländischem Teint gehandelt haben. Den Angaben zufolge trug der Unbekannte eine Brille mit eckigem, schwarzen Gestell, ein dunkles Shirt sowie möglicherweise eine beige Dreiviertelhose bzw. blaue Jeans.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem war der Tatverdächtige bereits vor der Tat oder bei seiner anschließenden Flucht begegnet? Hatten weitere Personen das geschilderte Geschehen beobachtet? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen?

Waldbrand an der A5 bei Rosbach

Entlang der A5 bei Rosbach brannten am Montagnachmittag mehrere Hektar Wald. Durch die starke Rauchentwicklung kam es auf dem Streckenabschnitt zeitweise zu Sichtbeeinträchtigungen. Warum das Feuer ausgebrochen war ist derzeit noch nicht bekannt. Dieser Frage werden Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei nachgehen. Momentan gibt es keine Hinweise, die auf vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann momentan nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 an die Ermittler zu wenden.

