Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahlserie im Stadtgebiet ++ Viel Geld an WhatsApp-Betrüger verloren ++ Zu schnell durch die Kurve - Sechs Verletzte ++ Seniorin mit dem Fahrrad gestürzt ++

Rotenburg (ots)

Diebstahlserie im Stadtgebiet

Bremervörde. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen gekommen. In der Bergstraße drangen die Täter in den unverschlossenen Keller eines Mehrparteienhauses ein und durchstöberten unverschlossene Kellerabteile. Hier fanden sie eine Kettensäge, ein Lautsprecherset und einige Lebensmittel. In der Waldstraße betraten die Unbekannten ein frei zugängliches Carport und nahmen aus einem ungesicherten Kühlschrank einige Flaschen Bier mit. In der Straße Am Bürgerpark drückten sie das Kellerfenster eines Mehrparteienhauses auf und verschafften sich so den Zutritt. Beute fanden sie hier vermutlich nicht. Gegen 4.30 Uhr betraten die Täter in der Wesermünder Straße einen unverschlossenen Geräteschuppen und nahmen von dort einige Gartengeräte mit. Möglicherweise ist es zu weiteren Taten gekommen. Mitteilungen bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Viel Geld an WhatsApp-Betrüger verloren

Scheeßel. Mehr als fünftausend Euro hat ein 61-jähriger Scheeßeler am Mittwoch an gerissene WhatsApp-Betrüger verloren. Der Mann war von seiner angeblichen Tochter mit einer Kurzmitteilung angeschrieben worden. Sie habe ihr Handy verloren und sei jetzt über eine neue Nummer erreichbar. Ihr "Vater" möge sie doch bitte unter ihrem Kontakt speichern. Dann kam das eigentliche Anliegen. Die falsche Tochter könne derzeit keine fälligen Rechnungen überweisen. Sie bat den 61-Jährigen um zwei Überweisungen in Höhe von 5.180,80 Euro. Als der Mann später mit seiner Tochter sprach, flog der Schwindel auf.

Zu schnell durch die Kurve - Sechs Verletzte

Hellwege. Sechs Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund zwanzigtausend Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag im Kreuzungsbereich Verdener Straße/Haberloher Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 38-jährige Fahrer eines Kleinbusses der Bundeswehr gegen 15.30 Uhr mit unangepasster Geschwindigkeit durch die dortige Rechtskurve gefahren sein. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Taxi-Bus, der von einer 49-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Der Unfallverursacher, vier weitere Insassen in seinem Bus und auch die Fahrerin des Taxibusses zogen sich leichte Verletzungen zu.

Seniorin mit dem Fahrrad gestürzt

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 69-jährige Radfahrerin am Mittwochvormittag verletzt. Die Frau wollte gegen 11.45 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Verdener Straße fahren, als sie auf der regennassen Fahrbahn in Rutschen kam. Sie stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu.

Junge Frau bei Auffahrunfall verletzt

Kirchwalsede. Bei einem Auffahrunfall auf der K 205 zwischen Westerwalsede und Kirchwalsede ist am Mittwochvormittag eine 28-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Nissan auf der Kreisstraße in Richtung Kirchwalsede unterwegs, als sie vermutlich zu spät erkannte, dass der vorausfahrende, 58-jährige Fahrer eines VW Amarok nach links abbiegen wollte. Der Mann hatte wegen des Gegenverkehrs warten müssen. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Junger Fahrer hatte zu viel getankt

Ahausen. Mit über 1,4 Promille ist ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war gegen 1.20 Uhr im Ahauser Ortskern auf den Wagen des jungen Mannes aufmerksam geworden und hatte ihn in Unterstedt gestoppt. Im Gespräch mit dem 23-Jährigen erkannten die Beamten, dass er leicht alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Nach eigenen Angaben hatte der junge Fahrer vor Fahrtantritt zwei bis drei Bier getrunken. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kirchwalsede. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Straße Im Dorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dazu trennten sie den Sicherungsbügel auf. Aus dem Automaten nahmen die Unbekannten die Zigaretten und das Bargeld heraus und verschwanden damit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell